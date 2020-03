Bogfolk: Solvej Balle stak af fra rollen som offentlig forfatter. Nu er hun tilbage med det værk, hun har skrevet på i over 30 år

I ugens udgave af Bogfolk har vi besøg af Solvej Balle. Hun er aktuel med romanen ’Udregning af rumfang’, der skal blive til et syvbindsværk. Her fortæller hun om arbejdet med sit livsværk, og hvorfor hun var nødt til at forsvinde.

Thomas og Tara Selter har et problem. De er fanget på datoen 18. november. Dagen bliver ved med at gentage sig. Tara er helt klar over, at tiden er gået i stå, hun husker alt, mens Thomas vågner hver morgen og har glemt, at han allerede har gennemlevet dagen.

Thomas og Tara er de centrale karakterer i Solvej Balles seneste værk, ’Udregning af rumfang’. Værket skal blive til syv bind, og Solvej Balle har skrevet på ’Udregning af rumfang’ i over 30 år. Nu er det første af de syv bind altså udkommet.

Solvej Balle blev i 1990’erne udråbt til det helt store nye navn i det litterære Danmark. Men så forsvandt hun pludselig.

»Jeg fik et chok med den første bog. Jeg kan huske første gang, der kom en fotograf ind i min lejlighed, med store paraplyer, der skulle sættes op, og jeg tænkte: Hov, hvad er det her for en verden? Og så stak jeg af.«

Solvej Balle valgte tidligt livet som offentlig litterær stemme fra. Hun bor i dag i Marstal på Ærø, hvor hun har sit eget forlag. Hun modtager, trods relativt få udgivne værker, Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

