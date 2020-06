Stine Askovs nye roman, ’Katalog over katastrofer’, åbner til et skræmmende interessant univers, hvor omsorg og frygt går hånd i hånd. I ugens udgave af Bogfolk har vi besøg af Stine Askov studiet.

Bogfolk #110: Stine Askov: »Du kan jo lære at slagte en høne, men om andre mennesker vil dig, om du finder ud af det med kærligheden - det kan man ikke træne sig til«

Bengt er faren, Helle hans datter, og Bengt træner konstant Helle i at kunne klare sig, uanset hvilken trussel hun møder. Han er sikker på, at undergangen er nær. De to lever spartansk, skider på et das, fanger deres egne fisk, har høns og bruger ikke dynebetræk og den slags luksus.

I ugens udgave af Bogfolk fortæller Stine Askov om arbejdet med bogen, inspirationen til karakterene og den vold, der opstår mellem far og datter i deres forpinte forhold. Faren er så opsat på at opdrage Helle og lære hende at overleve undergangen, at han ikke ser hende, han ser ikke det mennesker, der står foran ham.

»Du kan jo lære at slagte en høne, men om andre mennesker vil dig, om du finder ud af det med kærligheden - det kan man ikke træne sig til«

Hør Stine Askov fortælle om arbejdet med bogen, sproget og karaktererne.

