Hvordan er det egentlig at leve i Nordkorea?

I søndags fyldte Nordkorea 70 år. Jubilæet blev markeret med en ekstraordinær militærparade gennem landets hovedstad. Men hvordan er det egentlig at leve i et af verdens særeste regimer? Og hvordan får man 24 millioner mennesker til at betragte deres diktator, Kim Jong-un, som et overmenneske?