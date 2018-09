Hvordan fri abort i USA afhænger af én dommers ungdomsfest Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Alt tegnede til, at juristen Brett Kavanaugh ville blive godkendt som en af USA's højesteretsdommere. Men så dukkede et brev op, hvori en kvinde beskylder ham for seksuelt overfald begået til en fest for 36 år siden.