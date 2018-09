Franco og Glemslens pagt Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Francos lig skal graves op, for nu er spanierne langt om længe klar til at gøre op med fortiden efter i generationer at have fortrængt den spanske borgerkrig og Francos diktatur. Men hvad sker der, når et helt folk pludselig skal se et kollektivt traume i øjnene?