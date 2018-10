Kim Larsen og livet på værtshusene Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'

Danmark er i landesorg over Kim Larsen. I dag mødes tusindvis af mennesker for at mindes ham, de kaldte Lune Larsen. Men fandtes han overhovedet?

Du lytter til Politiken Med Politikens nyhedspodcast 'Du lytter til Politiken' i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæster: Erik Svendsen, tidligere mangeårig musikanmelder på Politiken og nuværende korrespondent i Berlin Dagens vært: Gudrun Marie Schmidt

