12. oktober: Sofies video-mareridt Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'

Over tusind personer blev sigtet for at have delt videoer, hvor Sofie på 15 blev krænket seksuelt. Men ingen hjalp hende med at finde videoerne på nettet og få dem slettet, så de ikke bare blev ved med at sprede sig.

Du lytter til Politiken Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Lyt til alle vores podcasts i Politikens Podcast-app på iPhone og Android. Dagens gæster: Milla Mølgaard, der er debatredaktør og har dækket Umbrella-sagen for Politiken Dagens vært: Nils Thorsen.

