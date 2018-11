9. november: Britta Nielsen - historien om en storsvindler? Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

I dag lander den 64-årige Britta Nielsen på dansk jord – sigtet for at have stjålet 111 millioner kroner, som blandt andet skulle gå til hjemløse. Pengene er i stedet blevet brugt på hestesport, dyre biler og et luksusliv i Sydafrika. Men hvordan kunne Britta Nielsen svindle for så mange millioner kroner uden at blive opdaget?