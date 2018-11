30. november: G20 - én stor dysfunktionel familie Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

I dag mødes verdensledere som Trump, Putin, Xi Jinping og Merkel til det årlige G20-møde. Men flokken, som ellers skulle sikre fred og fremskridt for hele verden, er kriseramt. Enten er de mest optaget af sig selv, eller også er de i total personlig krise. Er et afgørende fællesskab ved at smuldre?

