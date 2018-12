5. december: Flygtninge? Det er noget, der skal sendes hjem Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Et paradigmeskifte kalder regeringen sin nye udlændingepolitik – for nu skal indvandrere sendes hjem i stedet for at blive til danskere. Men hvordan kom vi fra, at der i 80'ernes Danmark var plads til alle, til at de tre store partier i dag er enige om, at udlændinge er noget, der skal sendes hjem?