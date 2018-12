20. december: Ung klimahelt eller de voksnes PR-stunt? Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Verdens nye klimasuperhelt, 15-årige Greta Thunberg, holdt i sidste uge tale til FNs klimakonference. Men hvorfor vil vi hellere høre fra et barn, at katastrofen lurer, end fra alverdens klima-eksperter? Og er hun i virkeligheden et snedigt PR-plot udtænkt af voksne?

