9. januar: Historien om boghandleren fra Brønshøj Henter podcast... 25:55 Lyt i vores podcast app:

I fredags blev Said Mansour - boghandleren fra Brønshøj - eskorteret ombord på et fly til sit fødeland Marokko, hvor myndighederne stod klar for at tage imod ham. Hvad er det for en mand, Danmark siger farvel – og bliv væk – til? Og hvad siger hans udvisning om udviklingen i dansk retspolitik?