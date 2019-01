16. januar: Derfor har Sverige stået uden regering i fire måneder Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

16. januar: Derfor har Sverige stået uden regering i fire måneder Henter podcast... 25:18 Lyt i vores podcast app:

I over fire måneder har Sverige ikke haft nogen regering. I dag er det tredje gang, at formanden for Riksdagen skal præsentere en ny, mulig statsminister. Pilen peger på Stefan Löfven, som også var statsminister før valget. Handler det politiske kaos kun om at holde Jimmie Åkesson væk fra magten?