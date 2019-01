25. januar: Kan K.B. Hallen genopstå som de store øjeblikkes arena? 25. januar: Kan K.B. Hallen genopstå som de store øjeblikkes arena? 25. januar: Kan K.B. Hallen genopstå som de store øjeblikkes arena? 28:13

Da K.B. Hallen i 2011 brændte ned, tog branden et stykke kulturhistorie med sig. Stedet husede legendariske koncerter – fra Hendrix over Beatles til Björk. Nu er hallen genopført som spillested – men hvad er chancen for, at den nye K.B. Hal kan blive det samme for de næste generationer? Og hvad var det helt særlige ved den gamle hal?

Du lytter til Politiken

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæst: Karsten Ifversen, Arkitekturredaktør på Politiken. Dagens vært: Nils Thorsen.