21. februar: Hvad skal vi gøre med syrienskrigerne, deres koner og børn?

USA’s tilbagetrækning fra Syrien har gjort spørgsmålet om de danske IS-krigere højaktuelt. Skal vi tage dem hjem igen, efter at de har kæmpet for et verdensomspændende islamisk kalifat? Og har vi en forpligtelse over for de danske børn, der er blevet født undervejs i kampene?

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæst: Morten Skjoldager, journalist på Politiken og har skrevet om syrienskrigerne og om terrorisme. Dagens vært: Gudrun Marie Schmidt.