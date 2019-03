Hør podcast: Kan en kommission overhovedet forklare Skats kollaps? Hør podcast: Kan en kommission overhovedet forklare Skats kollaps? Hør podcast: Kan en kommission overhovedet forklare Skats kollaps? Henter… 21:05 Bliv abonnent, og lyt med Du skal være Politiken-abonnent for at lytte til denne podcast. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Log ind

I dag er første dag med afhøringer i Undersøgelseskommissionen for Skat. Danmarkshistoriens hidtil største og dyreste kommission. Hvordan gik Skat fra at være grundpillen i velfærdsstaten til at blive en af de mest skandaleramte og upålidelige institutioner i Danmark? Og hvem har ansvaret for de huller i systemet, der gjorde det muligt at svindle for milliarder?

Du lytter til Politiken

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens vært: Gudrun Marie Schmidt Dagens gæst: John Hansen, graverjournalist på Politiken