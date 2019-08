SPECIAL: USA's abortkrig (2)

Du lytter til Politiken er tilbage fra sommerferie på mandag, 12. august, men før vi for alvor går i gang med næste uges aktuelle emner, bringer vi en særudsendelse i to afsnit om USA's abortkrig.

Abort har længe været et af de mest omstridte politiske emner i USA. Men i år har den amerikanske abortkrig taget en ny drejning. Med Trump på sin side er antiabortbevægelsen ved at vinde en krig, den ellers var i gang med at tabe. Abort er tæt på ikke at være fri i USA. Politikens USA-korrespondent Sandra Brovall har rejst rundt i landet for at fortælle abortens amerikanske historie og for at forstå, hvorfor lige abort er et af de emner, som splitter amerikanerne mest.

I andet afsnit besøger Sandra Brovall sydstaten Mississippis eneste tilbageværende klinik, der udfører aborter. Her møder hun aktivisterne Coleman Boyd og Derenda Hancock, som udgør hver deres front i den kamp, der dagligt udspiller sig foran klinikken. En kamp for og imod abort.