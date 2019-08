12. august: Indefra USA's voksende White Power-bevægelse

Hvid racisme og White Power-bevægelsen vokser i USA, og forrige weekend var landet udsat for to masseskyderier begået af gerningsmænd, som formodes at være tilhængere af hvid nationalisme. Tidligere Politiken-journalist Sara Maria Glanowski har igennem flere år fulgt den tidligere skinhead Henry Baird, som har haft en ledende rolle i en voldelig, racistisk organisation. Hvordan var hans vej ind i bevægelsen? Og hans forsøg på at komme ud?

