Mette Frederiksen tegnede et dystert billede af Danmark i sin åbningstale til Folketinget. Et Danmark med skyderier, bandeopgør og eksplosioner. Et Danmark som hun igen vil gøre trygt. Så hvorfor ser statsministeren så sort på det hele? Og hvad vil regeringen gøre?

