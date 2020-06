Lagkagehuset er kommet under angreb, fordi man har fået penge fra den danske stat til at klare corona-krisen – mens ejerne holder til i skattelyet Jersey. Og det har fået mange kunder til at sige, at de vil boykotte bageren. Men hvad har Lagkagehuset egentlig gjort? Og er de meget værre end så mange andre virksomheder?

Vi hører gerne fra dig, skriv til: dulyttertilpolitiken@pol.dk