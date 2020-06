Den orange annonce-knold, Radio No Joy og vatnissen

Så du en annonce i avisen med en orange hårknold og masse navne? Det var alle dem, der havde sat deres navn og penge ind på at vise, at de støtter Inger Støjberg.

Det var altså ikke hendes eget parti, som viste sin opbakning, men tusinder af danskere… og så Pernille Vermund fra Nye Borgerlige.

I dag skal vi prøve at forstå, hvorfor det kan være en god ide – eller nærmest genialt - for et parti at reklamere for en politiker fra et andet parti. Og hvorfor man i Venstre ikke nødvendigvis er begejstret for støtten til Støjberg

Og så giver vi dig muligheden for at høre noget, som kun få danskere har lagt øre. Du får nemlig luden af Radio Loud – og en forklaring på hvorfor kulturminister Joy Mogensen lige nu er jaget vildt på grund af en kanal, hun ikke har opfundet…

Og endelig skal vi en tur til København, som ikke ligefrem stod tilbage som vinderen, da regeringen skulle åbne den danske turist-industri. Det kunne jo gøre en overborgmester ret vred, så hvordan lyder det så, når Frank Jensen er det?