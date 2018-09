Politikens Poptillæg: "Det fascinerende ved Jim Carrey er, at han er så optaget af det her maskefald. Men det er også tragisk" Ugens panel diskuterer 90'ernes største komiker Jim Carrey, hans brogede karriere og den nye HBO-serie 'Kidding'.

Er Jim Carrey blevet træt af at spille Jim Carrey? Findes Jim Carrey overhovedet? Og hvornår er man egentlig nogen?

Det ville man spørge Jim Carrey om, hvis man var Jim Carrey.

I løbet af de sidste par år har den amerikanske komiker spillet en tragikomisk version af sig selv med nogle bizarre udtalelser på den røde løber om identitet og meningsløshed samt en hypnotiserende sær optræden i Netflix-dokumentaren 'Jim & Andy' om hans prisbelønnede præstation i 'Man On The Moon' fra 1999, hvor han tilsyneladende forpestede stemningen på filmsettet ved konstant at forblive i sin rolle som komikeren Andy Kaufman. Nu er han aktuel i den Michel Gondry-instruerede HBO-serie 'Kidding', hvor han spiller hovedrollen Mr. Pickles, der er løst baseret på virkelighedens folkekære børne-tv-vært Fred Rogers.

Ligesom med hans komiske forbillede Andy Kaufman kan man nogle gange blive i tvivl, om Jim Carrey i virkeligheden tager tykt pis på os alle sammen med sin eksistentielle krise og sine tvivlsomme malerier. Hvad er der i virkeligheden under Jim Carrey-masken?

»Hvis det er en act, så er det genialt,« siger Frederik Cilius, satiriker og radiovært, der selv er kendt for sin persona Kirsten Birgit. »Jeg har en forhåbning om, at han er mere begavet end de new age-floskler, han fyrer af på den røde løber. Jeg er faktisk ikke interesseret i at undersøge det. Jeg vil ikke have brudt illusionen.«

I ugens podcast diskuterer panelet Jim Carreys personaer, 'Kidding' og forskellen på Jim Carreys Mr. Pickles og virkelighedens Mr. Rogers.

