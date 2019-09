Politikens Poptillæg SPECIAL: Lana Del Rey smager af Pepsi Cola, nostalgi og fremtidens lyd

Hør podcast: Lana Del Rey smager af Pepsi Cola, nostalgi og fremtidens lyd Hør podcast: Lana Del Rey smager af Pepsi Cola, nostalgi og fremtidens lyd Hør podcast: Lana Del Rey smager af Pepsi Cola, nostalgi og fremtidens lyd Henter… 62:57

»Goddamn, man-child / You fucked me so good that I almost said "I love you" «

Sådan lyder de første strofer i titelnummeret på Lana Del Reys seneste album 'Norman Fucking Rockwell'. Og så er vi ligesom landet. Landet midt i Lana Del Reys verden. Et paradisisk mareridt fyldt med referencer til litteratur, popstjerner og Hollywood. Hun skriver om kærligheden både når den er utopisk og drabelig. Hun er et popkulturelt powerhouse og 'Norman Fucking Rockwell' bliver flere stedet udråbt til at være hendes hovedværk. Men sangerinden, hvis borgerlige navn er Elizabeth Grant, har været igennem flere personaer før hun blev Lana Del Rey - også har hun været yderst produktiv i et helt årti. Poptillægget guider dig gennem Lana del Reys andre værker, højdepunkter og hendes amerikanske drøm - og mareridt.

Lana Del Rey-eksperterne

Dr. Love aka Felix Thorsen Katzenelson og Lucia Odoom.