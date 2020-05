Politikens Poptillæg: Michael Jordan er tilbage i Netflix-hittet 'The Last Dance'

Ugens anbefalinger fra lyttere og panel

1. Lyt til podcasten 'My Dad's Friendship With Charles Barkley', som er historien om en lille asiatisk mand, som udvikler et venskab med 90'er-basketstjernen Charles Barkley, som også er med i 'The Last Dance'

2. Se dokumentaren 'Hoop Dreams' om to unge basketalenter i high school og college og følg deres udvikling og kamp for at nå toppen

3. Læs Stine Pilgaards roman 'Meter i sekundet', om mennesker med dårlige sociale skills

4. Læs romaen 'Vinterbørn' af Dea Trier Mørch

5. Lyt til Velness Pladers forårsremix på Soundcloud og særligt nemmere 'Vekslende skydække over Milano' af Skarpetta

6. Og sidst: Lyt til nattergalen

