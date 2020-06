De fødte drømmere og hårdtarbejdende stjerner: Poptillægget tegner portræt af Lady Gaga og Taylor Swift

Ugens anbefalinger

1. Se på Lady Gaga-videoer på YouTube, særligt denne live-radio-optræden, hvor hun viser, hun er en popstjerne fra himlen.

2. Læs Susan Sontag-biografien med titlen 'Her Life', som er skrevet af Benjamin Moser

3. Se Dixie Chicks-dokumentaren 'Shut Up and Sing', som bl.a. handler om bandets kontroversielle udtalelse om daværende præsident Bush til en koncert og de efterfølgende konsekvenser

4. Læs digtsamlingen 'There Are More Beautiful Things Than Beyonce'

5. Biograferne er åbne! Skynd dig ind og se Greta Gerwig's filmatisering af 'Little Women'

