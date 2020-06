Politikens Poptillæg: De fire 'Little Women' er tilbage i biograferne

Poptillægget handler i denne uge om 'Little Women' i anledning af, at vi endelig må gå i biografen og se den syvende filmatisering af fortællingen.

Langt om længe sker det: Vi må gå i biografen og se den syvende filmatisering af Louisa May Alcotts klassiske roman fra 1868, 'Little Woman'.

I dag dykker panelet ned i 'Little Women'-fortællingen både som bog og filmatiseringer, men også som det evigtgyldige og aktuelle fænomen, som historien er. En historie, der har blik for privilegier, kønsproblematikker og kærlighed.

For 'Little Women' handler om fire kvindeskæbner, søstrene Jo, Amy, Beth, Meg og deres mor Marmee. Det er ikke blot et kostumedrama om kvinders liv og relationer, men det er derimod historien om kvinder i en verden i forandring under Den Amerikanske Borgerkrig. Det handler om kvinder, der ikke kæmpede i Borgerkrigen, men som kæmpede undertrykkelseskampe alligevel.

Ugens anbefalinger I denne uge skal du bl.a. læse disse bøger: 1. 'Lejlighedssange' og 'En meter i sekundet' af Stine Pilgaard 2. 'Landbokvinden - Rok og kærne, grovbrød og vadmel' af Ole Højrup 3. 'Alle himlens fugle' af Rakel Haslund-Gjerrild Derudover skal du dykke ned i alt med James Baldwin, en kilde til omsorg i denne tid, men lyt også til podcasten 'The Jungian Life', særligt afsnittet 'Negative Mother Complex'

Ugens panel Line Miller: Forlagschef for oversat skønlitteratur på Politikens Forlag Benedikte Granvig: Formidler klassisk musik på P2 og vært på podcasten 'Selvskrevet' Sophie Andrea Pedersen: Kaospilot og den ene del af podcasten 'Dronning' Anna Norup Lindblad: Studerer journalistik og anden halvdel af podcasten 'Dronning' Vært: Lucia Odoom

Send os dine bedste anbefalinger Vi vil fortsat gerne høre jeres bedste anbefalinger, som vi vil bruge i hvert Poptillægs-afsnit. Sådan gør du:

1. Download memo-app 2. Sig hvad du hedder og hvad du laver

3. Sig ’jeg vil gerne anbefale...’, men hold den til max 1 minut 4. Send lydfilen til poppop@pol.dk