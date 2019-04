Herbert Pundik om sin lussing til sønnen, som senere blev dræbt i krig: »Jeg kan ikke tilgive mig det. Jeg synes, jeg var sådan et dumt svin… Jeg fik aldrig sagt undskyld«

Han er 91 år, men har oplevet drama, eufori og sorg nok til at fylde adskillige liv. Han flygtede fra nazisterne, var med til at oprette staten Israel og var siden chefredaktør på Politiken - i 24 år. Undervejs mistede Herbert Pundik to sønner. Hør tredje afsnit i ny podcastserie.

Efter at have kæmpet i krigen for Israels overlevelse havde den unge Herbert Pundik egentlig tænkt sig at finde en blond, dansk kvinde, gifte sig og få nogle blonde, danske børn. Så de ikke også skulle arve den jødiske forbandelse. Men så skete der noget, som ændrede hans liv. Han gjorde det til sin livsopgave at blive israeler. Hvilket han og familien to årtier senere - under Yom Kippur-krigen i 1973 - betalte en høj pris for.