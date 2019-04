Herbert Pundik om verdens fremtid: »Hvis vi ikke får kontrol med klimaet og overforbruget, kan det blive demokratiets endeligt«

Han er 91 år, men har oplevet drama, eufori og sorg nok til at fylde adskillige liv. Han flygtede fra nazisterne, var med til at oprette staten Israel og var siden chefredaktør på Politiken - i 24 år. Undervejs mistede Herbert Pundik to sønner. Hør sidste afsnit i ny podcastserie.

Israel ligner mildt sagt ikke længere den socialdemokratiske drøm, som Herbert Pundik og andre europæiske jøder troede, at de byggede op i årene efter 1948. Fra at have været et af verdens socialt mest lige samfund er det i dag et af de mest ulige. Og viljen til fred er til at overse. Hvad skete der? Og hvad ser 91-årige Pundik, når han retter blikket rundt i verden af i dag? På Trump? På Mellemøsten? Og på demokratiets chance for at overleve i en tid med global opvarmning?