Ramt af livet: Kvinder skammer sig ikke over at bede om hjælp. Men det gør mænd Langt flere kvinder end mænd har et dårligt mentalt helbred. Skyldes det forskelle i kønnenes biologi? Næppe, siger forskere. Men vi lærer tidligt at reagere forskelligt på de signaler, kroppen og sindet giver os. Det kan give bagslag for tavse mænd.

Mænd trækker på skuldrene og pakker det dybt ned i rygsækken, når de slår sig på livet, mens kvinder er i tæt kontakt med deres følelser og altid klar til at gøre rede for det svære over en kop kaffe. Det lyder som et par stereotyper, man nok ikke skal lufte alt for højt i et miljø med progressive kønsdebattører, men ikke desto mindre er det en – okay, lettere karikeret – omskrivning af, hvordan mænd og kvinder svarer i en ny undersøgelse af, hvordan vi danskere går og har det.

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, søvnløs, stresset Hver 8. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i kortere eller længere perioder. I en serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på Ramt af livet og i vores Facebookgruppe.

Det står med store blinkende lygter hen over siderne i Den Nationale Sundhedsprofil 2017, at kvinder har det sværere mentalt end mænd, men kan det nu passe? Og hvad kan i givet fald forklare de markante kønsforskelle, der også er at finde i selve behandlingen af psykiske lidelser? Kan der være en biologisk forskel på kønnene, der ganske simpelt betinger, at kvinder er mere sårbare end mænd? Vi begynder med det sidste spørgsmål for lige at få styr på blodtrykket. Hverken hjerneforskeren eller professoren i biologisk psykiatri giver fem flade øre for en påstand om, at kvinder per definition er mere skrøbelige end mænd.

»Jeg giver intet for sådan nogle urforklaringer om, at mænd ikke må være syge, fordi så kunne man ikke jage urokser og skaffe mad, og så døde alle, mens kvinder godt må være syge, for så var der bare ikke rent på bopladsen. Det er spekulativt og useriøst«, siger hjerneforsker Troels W. Kjær, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Evolutionsbiologer har ellers vovet den påstand, at der er visse biologiske forskelle i kønnenes sårbarhed, som afspejler den moderne hjernes udvikling for 40.000 år siden, fortæller klinikchef i Region Hovedstadens Psykiatri Raben Rosenberg, der er professor i biologisk psykiatri og psykofarmaka ved Aarhus Universitet.

»Da levede mennesket på en radikalt anden måde end i dag. Det var meget vigtigt for at overleve, at kvinder lettere reagerede på faresignaler for at kunne beskytte deres børn, mens mænds primære opgave var ved aggression at beskytte familien og skaffe føde ved jagt. Men den forskel tror jeg ikke på som hovedforklaring«, siger han.

Hvis vi lige opholder os et øjeblik i hjernen, er der ingen biologisk forklaring på, at flere kvinder skulle have stress eller andre mentale problemer, da de to køn stort set har de samme hjerner, forklarer hjerneforsker Troels W. Kjær.

Indad og udad

Flest kvinder har ifølge undersøgelsen et dårligt mentalt helbred, et højt stressniveau og er deprimerede, ængstelige, trætte og plaget af søvnbesvær. Desuden viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik, at flest kvinder får nervemedicin, psykologhjælp med offentligt tilskud og ambulant behandling af psykiske lidelser. Flere fagfolk peger på, at en del af forskellen hviler på, at kvinder over en bred kam retter negative følelser indad, mens mænd er udadreagerende.

»Kvinder kæmper med skyldfølelse, mindreværd og selvbebrejdelser, mens mænd skyder skylden på omverdenen, når de har det skidt. Derfor stikker kvinder ud i denne type statistikker, mens mænd er stærkt overrepræsenteret, når man ser på tal for misbrug, kriminalitet og vold«, forklarer speciallæge i psykiatri Birgit Pettersson, der er kønsforsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Det samme er direktør Morten Grønbæk fra Statens Institut for Folkesundhed inde på, når han siger, at »hvis der er problemer i familien, eller hvis du plages af stress, vender kvinder det oftere indad og peger på sig selv som skyldige, mens mænd i højere grad finder forklaringer uden for sig selv«.

Men tallene skal også tages som et udtryk for, at kvinder oftere og hurtigere reagerer, når de mærker, at de har det dårligt, påpeger eksperterne. De går oftere til lægen og skammer sig i modsætning til mange mænd ikke over at bede om hjælp.

»Mænd går og putter med det og har måske ikke lyst til at erkende, at de har det skidt, fordi de ser det som deres pligt at være stærke og i kontrol«, siger Morten Grønbæk.

Eller som hjerneforsker Troels W. Kjær formulerer det:

»Mænd hader at gå til lægen, og derfor er jeg overbevist om, at vi ser flere kvinder med mentale problemer. Det skyldes ikke forskelle i hjernen, men forskel på, om man diagnosticeres. Man ved, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at gøre noget ved det samme symptom – måske søge læge. Så vi reagerer forskelligt, selv om vi oplever det samme i hjernen«.