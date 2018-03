Malenes historie: »Jeg endte med at have tre ’fjumreår’ – en af de beslutninger, der har fået mig dertil, hvor jeg er i dag«

Malene Schubart fortæller sin historie:

Der har altid været mange svære følelser i mit liv, idet min bror er handikappet. Det er følelser, jeg har været rigtig god til at undgå, gemme væk eller at flygte fra. En flugt, der gav angst. Den blussede særligt op, da jeg var omkring 11 og 14 år.

Da jeg begyndte på gymnasiet, steg presset. Jeg tabte 8 kilo som led i en spiseforstyrrelse kombineret med alt for meget stress. Til at begynde med vidste jeg kun, at jeg skulle væk fra det hele. Jeg skulle prøve noget andet - skifte fokus.

Hvad gjorde du konkret for at få det bedre?

Et halvt år efter gymnasiet rejste jeg fem måneder til Asien, hvor jeg gik på højskole, arbejdede frivilligt og rejste rundt på egen hånd. Jeg husker det som grænseoverskridende at rejse ud i det ukendte, at sætte mig selv først og at gøre det, som jeg gerne ville.

Jeg fik et pusterum fra det hele, karakterræset, deadlines, planlægning, pres og hensynet til alt muligt andet end mig selv. I stedet klatrede jeg i vandfald, prøvede grænser, provokerede min dødsangst, hoppede fra klipper og cyklede rundt i Asiens vanvittige trafik. Jeg så en anden måde at leve på, en verden, hvor fattigdommen var langt større, men hvor tempoet var lavere og smilene brede. Det gav mig stof til eftertanke, at der ikke kun er én måde at blive lykkelig på.

Jeg tog på højskole i mit andet sabbatår, noget jeg ville anbefale alle at gøre. For mig var det et møde med et værdigrundlag, der var så langt fra den konkurrence- og præstationsorienterede måde at være sammen på, som jeg kendte fra gymnasiet. Jeg lærte om fællesskab, om livskvalitet, om ærlighed, om livsglæde og om at rumme hinanden, også når livet er svært.

Jeg kan huske, at det slog mig, at alle har en historie. På det sted var vi ikke vores udfordringer, men snarere måden, vi håndterede dem på. Folk blev rummet, og forskelligheder blev hyldet. Der var mennesker med forskellige baggrunde, forskellige drømme og mål i livet, og alligevel var alle lige meget værd. Det var nok det sted, jeg lærte mest om både mig selv og om de mennesker, der var omkring mig.

Samtidig tog jeg et valg, jeg ville lægge det spiseforstyrrede bag mig. Jeg tror, at jeg opdagede, at problemet ikke var min krop, men alle de følelser jeg ikke vidste hvordan jeg skulle håndtere. Jeg besluttede at se dem i øjnene i stedet for at flygte. Og så mere konkret, besluttede jeg at min krop ikke længere skulle afgøre min livsstil, men derimod omvendt. Jeg ville være tilstede, og jeg ville være glad. Så måtte kroppens udseende komme i anden række.

Jeg endte med at have tre ’fjumreår’ – en af de beslutninger, der har fået mig dertil, hvor jeg er i dag.

