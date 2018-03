Mariannes historie: »Jeg har et stort savn efter at høre døren gå op og at høre hans fodtrin eller blot at høre ham snorke om natten«

Marianne Hvass fortæller sin historie:

Min mand blev pensioneret, da han fyldte 60 for 4 år siden. I løbet af de to første år som pensionist blev han ramt af sygdom og flere blodpropper.

Med genoptræning fik han et næsten normalt liv, og sommeren 2016 gik godt, indtil han fik en kræftdiagnose og kom i kemo-behandling.

I begyndelsen var hans tal fine, men i efteråret 2017 havde kræften bredt sig til knoglerne. I december opgav de behandlingen.

Da vi kort før jul fik min mand hjem, vidste jeg, at han var dødeligt syg.

Jeg vidste, at jeg måtte sørge for, at den sidste tid blev så god og kærlig som muligt, så han kunne forlade os i tryghed og uden frygt. Det skyldte jeg ham.

Jeg måtte bare være der for ham. Det var jo ham, der havde det værst. Han skulle dø. Tiden inden skulle være præget af nærvær og samhørighed, og han skulle ikke dø omgivet af grædekoner og tudefjæs.

Vi planlagde hurtigt, at han skulle være hjemme i den sidste tid, derfor indrettede vi underetagen, så han kunne færdes med sin rollator, og vi fik opsat en hospitalsseng i soveværelset.

Hen ad december udviklede hans tilstand sig, så han kun var sengeliggende, og samtidig fik han kraftig smertestillende medicin. Alligevel var han hver dag klar til at modtage besøgende, og vi holdt fast i en god og hyggelig stemning, hvor vi hørte skøn musik sammen, delte et glas vin på sengekanten og hele vejen igennem talte vi rigtig meget.

Juleaften var han med ved juletræet i en kørestol, og selv om han måtte ned at ligge efter en times tid, var der en skøn stemning i huset, hvor han kommenterede livligt på vores kortspil i den anden ende af stuen.

Efter nytår bad han om at få besøg af en præst. På det tidspunkt havde han stærke smerter. Da præsten kom, bad han hende om at skrive alt ned. Han planlagde sin bisættelse i detaljer, mens jeg sad ved hans side.

Han fortalte nøje, hvilke salmer og sange, der skulle synges, hvilke blomster og hvilket lys der skulle være, hvem der skulle bære ham, og hvor hans urne skal nedsættes. Han lovede at banke på låget, hvis han ikke fik det, som han ville have det.

To dage efter døde min mand. Han blev 64 år. Jeg sad ved hans side og holdt ham i hånden. Det var meget smukt og roligt. Han fik sin fineste uniform på. Ridestøvler og handsker og var meget fin. Vi nåede at kysse farvel og at holde hinandens hånd.

Hvad gjorde du konkret for at få det bedre?

At være sammen med min døende ægtefælle i en måned i vores eget hjem og at have et fantastisk plejepersonale, der favnede både min mand og jeg, gjorde, at sorgen og chokket over at miste ikke blev så voldsomt.