Besøg borgen, der ligner de kongeliges Windsor Castle, men som er uden turister

Norfolk-hertugerne er til forskel fra de fleste andre højtstående familier katolikker. Og den pompøse katedral ved siden af slottet er en katolsk domkirke. Det vakte derfor ekstra stor opmærksomhed i den engelske boulevardpresse, da det for nogle år siden kom frem, at det nuværende hertugpar stod over for en skilsmisse, og at de længe havde levet i hver sin fløj af det store slot. Krisen mellem dem var så stor, at de valgte at melde afbud til prins William og Kate Middletons bryllup i 2011. Men separationen under samme borgtag havde åbenbart sin effekt, for parret er i dag sammen igen, og den haveinteresserede hertuginde har de senere år kastet en stadigt stærkere glans over slottets parker og haver.

Det oplever vi ved selvsyn efter at have afsluttet turen på slottet, der også fører op til de private gæstesuiter og ned til en velassorteret museumsbutik. Få slotshaver overgår den på Arundels – og det siger ikke så lidt. Alt fra den subtropiske palmehave til den private køkkenhave står frodig og velholdt, og der er kælet nænsomt for hver eneste detalje. Haveinteresserede kan ikke nøjes med en times vandring her, men bør sætte en halv dag af for at få det hele med. En særlig atmosfære hviler over The White Garden, en have, der året rundt holdes i grønne og hvide farver. Den fører ind til slotskapellet, hvor Norfolk-hertugerne ligger begravet i sarkofager. Herfra blev senest hertugens mor, hertuginde Anne, bisat i 2013 – knap 900 år efter at Englands første regerende dronning, Matilda, Lady of the English, fandt et kortvarigt hjem på det mægtige Windsor-lignende slot.