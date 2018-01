Smukt og koldt: Overnat i elgtårnet 12 meter over jorden Iført snesko og med stor oppakning går turen en time gennem skov til elgtårnet i Espedalen i Norge. Det bliver et koldt fuldmånedøgn ved elgenes store trækrute.

Eftermiddagslyset bløder de skarpe højfjeldskonturer op. Skoven åbner sig, og vi skimter små frosne åer og søer; bagved står det høje elgtårn og lyser op med soldrevne lamper over Espedals landskab.

Lige nu skynder vi os for at nå at få tilberedt vores mad, inden det bliver mørkt. Vi skimter bålpladsen nær vandet. Efter at vi er halvtumlet ned på snesko, finder vi under et skur godt, tørt birkebrænde. Hurtigt får vi god ild under den store, hængende jernpande med låg.

Der er ikke tid til at gå hen til tårnet og hente riste til panden, så pandelåget må i dag fungere som rist; op med elgkød, grønt og friske krydderurter – røgen er formidabelt velduftende, og det er mine handsker også, for jeg snitter lige et par friske fed hvidløg som supplement.

Maden er lækker, og det samme er udsigten til den halvfrosne sø, hvor vi også hører vand klukke.

Nu sænker mørket sig og får fuldmånen til at stå skarpere, mens kulden svøber sig om os. Der er udsigt til en nat med minus 25 grader, og derfor skal der nu hurtigt varmes op i tårnet.

Adgangen til tårnet sker det første stykke ad en ret snæver trappe. Heldigvis er brændet bragt ud inden vores ankomst og ligger tørt og klart til brug. Foto: Peter Hauerbach

Adgangen til tårnets tre etager foregår udendørs. Det kniber med at komme op med al bagagen på ryggen, men det lykkes dog, og vi indlogerer os nederst, i soveafdelingen med plads til seks personer på brikse af træ.

Tårnet ved elgenes trækrute Åben hele året, plads til 6 i soverummet og 2 i stuen ovenover, brændeovn i begge rum. Prisen for tårnet er 1.500-3.000 kroner per nat. Inkluderet er bl.a. vand, kaffe, gas til toilet, brænde til ovn og bålpande, fuglefrø m.m. Medbring soveposer og liggeunderlag. Om sommeren kan man leje kano på Dalseter/Ruten og padle til Ramstjern, hvor bålpladsen er, lige ved tårnet. www.elgtarn.no/info Vejen dertil: Der er 250 kilometer til Espedal fra Oslo, hvortil man kan flyve, sejle eller køre. Espedal: Espedal har 250 kilometer opkørte, fine tospors langrendsløjper – totalt 630 km med løjperne i ’Per Gynts rige’. De frisk opkørte løjper kan ses på www.skisporet.no Elgrute: Siden sidste istid er elgenes rute gået via Murudalen og videre via Espedal. Gennem flere århundreder i middelalderen blev elgene jaget så hårdt, at de nærmest blev udryddet. I dag er bestanden på 600 elge i området, mange passerer blot i vintermånederne. Anden overnatning: To traditionelle og gode overnatningssteder ligger i Espedal – Ruten og Dalseter. Begge har værter, som er tredjegenerationsejere. Dalseter i 930 meters højde er et perfekt udgangspunkt og har endda en lille slalombakke med lift og stor indendørs pool. Serveringspersonalet er iført hjemstavnsdragter, og ved aftenpejsen er der levende hyggemusik. www.dalseter.no Vis mere

Liggeunderlagene bliver foldet ud sammen med soveposerne, og de uldne tæpper kommer op som isolering mod glasfacaderne, som kulden har dekoreret med isblomster på indersiden.

Vi holder os på den ene af tårnets etager og skiftes til at vågne for at fyre op i løbet af natten. Foto: Peter Hauerbach

Brændeovnen får sit. Og mens varmegraderne stiger indenfor, kravler vi op ad trappen udenfor. Køkkenet og dagligstuen på mellemetagen passerer vi og klatrer videre til 3. sal.

Her breder en stor åben terrasse sig ud, og der er også en dør ind til toilettet. Der er en brugsanvisning på det miljøvenlige gasforbrændingstoilet med effektive – sjove – lyde, når det tages i brug.

Udsigten er fantastisk, men frosten bider. Så: Op og nyde udsigten, så ned og få varmen og så ovenpå igen. Tårnet er lagt ved elgenes trækrute, og de mange spor vidner om, at de store dyr ofte passerer. Foto: Peter Hauerbach

Fra terrassen er udsigten fantastisk i måneskin og under stor stjernehimmel. Iført tøj, som får os til at ligne to michelinfigurer, holder vi ud en time og nyder at stå alene i ’Den venlige vildmark’ – sloganet for Espedalen – og alligevel vide, at der kun er en time hjem til vores lune værelse på Dalseter Hotel.

Ovnen i soverummet er nu rødglødende. Fra sengene er der panoramaudsigt, og vi trækker lod om pladserne. Jeg får den koldeste, længst væk fra ovnen.

Fotografen trækker briksen tæt ved – men så har han også ’vundet’ brændetjansen hver halvanden time for at fodre den sultne ovn. Fuglekvidder vækker os tidligt om morgenen. Mangefarvede småfugle flokkes ved de 10 fyldte foderstationer rundt om tårnet, og også et par egern slutter sig til.

På hjemturen – opad – sveder vi tran med den store opbakning, der tynger, mens vi aser op i alt vores tøj og nu ’kun’ i minus 8 grader. Det bliver til mange pustestop, hvor vi studerer spor fra ’skovens konge’, elgen. At vi ikke ser en levende elg i denne omgang, gør egentlig ikke noget, for natten og oplevelserne er uforglemmelige.