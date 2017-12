Inden ferien i Thailand: Husk det nye rygeforbud, ellers kan det koste 19.000 kroner i bøde eller fængsel Det er blevet forbudt at ryge på en række særligt udvalgte strande.

1. november trådte et nyt rygeforbud i kraft på en række populære og kendte strande i Thailand.

Hvis man overtræder rygeforbuddet, vil den maksimale straf være en bøde på 100.000 thailandske baht (cirka 19.oo0 kroner) eller et år i fængsel.

Her er der rygeforbud Patong-stranden, Phuket

Bo Phut-stranden, Ko Samui

Phra Ae-stranden, Ko Lanta

Khlong Dao-stranden, Ko Lanta

Bang Saen-stranden, Pattaya

Tam Pang-stranden, Ko Si Chang

Hua Hin-stranden, Hua Hin

Khao Takiap-stranden, Prachuap Khiri Khan

Cha-am-stranden, Phetchaburi

Ko Khai Nok-stranden, Ko Yao

Ko Khai Nai-stranden, Ko Yao

Chalatas-stranden, Songkhla

Tha Wa Sukri-stranden, Pattani

Mae Phim-stranden, Rayong

Laem Sing-stranden, Chanthaburi

Sai Ri-stranden, Chumphon Vis mere

Ifølge det lokale medie Phuket News har både turister og lokale siden 1. november haft mulighed for at vænne sig til tanken om rygeforbuddet uden, at en eventuel overtrædelse har fået konsekvenser. Men fra februar falder hammeren i form af bøder eller fængsel til dem, der overtræder forbuddet.

Med vinterens højsæson for danske rejsende i Thailand, er det ekstra vigtig at være opmærksom på det nye forbud, lyder det fra SOS Internationals servicekontor i Thailand. For rejseforsikringen dækker ikke, hvis man bliver taget i at ryge på en strand med rygeforbud, fortæller leder Michael Schulz.

»Det bedste råd, man kan give til rygere, er at lade være med at ryge på strandene, og hvis man skal ryge, så kun i de områder der er afmærket til det. Hvis der er skilte oppe, skal du følge lovgivningen«, siger Michael Schulz.

Ingen information på hjemmeside

Et af de rejseselskaber, der netop nu sender mange danske gæster til Thailand, er Spies. I oktober fortalte produktchef Carlos Cebrian til Politiken, at selv om Spies godt kendte til den nye røgfrie situation, ville selskabet vente med at informere deres kunder. Og sådan er det til dels stadig. Spies skriver ikke noget på sin hjemmeside idet selskabets holdning er ikke at skrive om lokale love eller regler, fordi der findes et utal lokale og nationale forbud og regler, forklarer Carlos Cebrian.

»Vi informerer dog vores gæster om rygeforbuddet i mapperne på hotellet. Og hvis vi oplever, at der opstår et behov for mere information, vil vi se på muligheden for at sende en sms til alle ankomne gæster efter 1. februar«, lyder det fra Carlos Cebrian.

Det er uklart, hvor mange strande forbuddet rammer. Ifølge Phuket News er der tale om 24, SOS International oplyser om 16. På Phuket, Thailands største ø og en turistmagnet i vintersæsonen, er det kun Patong-stranden, hvor der ikke må ryges. Patong er et område, hvor Spies har ganske få gæster.

Og det spiller også ind på Spies' overvejelser.

»Vi har vurderet skiltningen omkring rygeforbuddet på Patong Beach – og den kan ingen misforstå. Derfor har vi valgt generelt ikke at gøre opmærksom på den enkeltstående strand på øen –på samme måde som vi heller ikke fortæller alle vores gæster på Gran Canaria, at der her er enkelte strande med rygeforbud«.

Pas også på med damperen

Michael Schulz fra SOS International understreger, at også danskere, der ryger - eller damper - e-cigaretter, skal være ekstra opmærksom på Thailands lovgivning. For det er ulovligt at anvende alle former for e-cigaretter samt at tage e-cigaretter ind i landet.

»E-cigaretforbuddet skal tages meget alvorligt. E-cigaretter er bandlyst. Og det gælder over hele Thailand«, siger Michael Schulz.

Rygeforbuddet er det seneste i en række fra de thailandske myndigheder, der rammer turister i landet. For snart to år siden blev Phukets strande ryddet for ulovlige eller uofficielle strandbarer, restauranter, strandstoleudlejere, massagebikse og boder med turistsouvenirs. Desuden blev det i april i år offentliggjort, at det fra 2018 skal være slut med gademad i Bangkok.

I 2015 rejste 159.000 danskere til Thailand. I 2016 steg tallet til 166.000. Ifølge Tourism Authority of Thailands kontor i Stockholm forventes det, at 2017 lander på samme niveau som sidste år.