Nu kan Norwegian skære næsten en time af flyvetiden på ruten til Bangkok De russiske myndigheder har åbnet luftrummet for tre Norwegian-ruter, hvilket får betydning for afgangen mellem København og den thailandske hovedstad.

Rejsetiden bliver nu 50 minutter kortere for passagererne på Norwegians rute mellem København og Bangkok.

Det sker efter de russiske myndigheder har givet tre af Norwegians Asien-ruter tilladelse til at flyve igennem russisk luftrum, skriver branchesitet check-in.dk.

Foruden København-Bangkok, gælder det også Stockholm-Bangkok samt London-Singapore. I forvejen har Norwegian tilladelse til at flyve mellem Oslo og Bangkok.

En gammel luftfartsaftale fra Sovjetunionens tid, helt konkret tilbage fra 1956, betyder at ikke-nationale flyselskaber er afskåret fra at flyve mellem Danmark og Rusland - samt over Rusland. Aftalen bygger på en regel om, at flyselskaber skal være mindst 50 procent statsejet, samt at kun nationale selskaber må flyve i russisk luftrum. Derfor har SAS og Finnair haft andre muligheder for at åbne ruter til Asien end Norwegian eksempelvis har.

Norwegian har længe kæmpet for et få hul igennem det russiske luftrum. For ikke bare er 50 minutters ekstra flyvetid en gene for selskabets passagerer, det koster også ekstra meget dyrt brændstof for Norwegian, bekræfter Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef i Norwegian, over for Politiken.

Vil gerne ekspandere i Asien

Norwegians manglende flyvetilladelser til russisk luftrum betyder også, at selskabet afholder sig fra at åbne yderligere ruter til Sydøstasien.

»Vores største udfordring er, at vi vil lancere mange nye ruter til Asien fra hele Skandinavien, hvilket skulle generere flere turister og øget økonomisk vækst i blandt andet Danmark. Men så længe vi ikke får tilladelse til at flyve over Rusland med flere ruter, så kan vi desværre ikke lancere nye destinationer i Østen«, skriver Charlotte Holmbergh Jacobsson i en mail.

Næste mål for Norwegian er nu at få yderligere muligheder for at åbne ruter til de asiatiske storbyer, forklarer Charlotte Holmbergh Jacobsson.

»At få tilladelse til at overflyve russisk luftrum til flere destinationer, er en af vores absolut største prioriteringer«.

At det er vigtigt at kunne flyve over Rusland, er finske Finnair et godt eksempel på. Selskabet har satset stort på at åbne ruter til Asien og er gået fra 10 destinationer i 2009 til 19 i 2018. I vintersæsonen 2017-2018 gennemfører Finnair den største langdistanceekspansion i selskabets historie med 64 langdistanceafgange om ugen, hvoraf mere end 50 er til Asien alene.