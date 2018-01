Rapport om masseturisme: Flere byer er på vej til at blive ny Venedig ’Ven-exodus’ er de lokales flugt fra Venedig døbt. Hvis andre byer i Europa ikke passer på turiststrømmen, kan de ende på samme måde, lyder det fra World Travel & Tourism Council.

Flere byer rundt om i Europa og resten af verden kan løbe ind i samme problemer, som vi har set i byer som Venedig og Barcelona, hvis ikke de tager hånd om turistsituationen.

Sådan lyder en af konklusionerne i en rapport, som den internationale sammenslutning for turisme, World Travel & Tourism Council (WTTC), har fået foretaget.

WTTC fandt anledning til at få lavet rapporten efter denne sommers protester over for mange turister i flere europæiske storbyer som Barcelona, San Sebastian, Venedig, Oxford og på øen Mallorca. Myndighederne i flere byer har også fundet det nødvendigt med tiltag, som kan bremse turismen. For eksempel har Amsterdams bystyre sagt stop for flere turistbutikker i byens centrum og for tilladelser til byggeri af nye hoteller i dele af byen. Ligesom Airbnb og lignende boligtjenester begrænses i flere byer.

Rapporten ved navn ’Coping with success: Managing overcrowding in tourism destinations’ tager også temperaturen på 68 storbyer rundt om i verden og sætter pegefingeren på de områder, hvor turismen kan skabe problemer for den enkelte by.

Masseturismens bagside Rapporten fra WTTC identificerer 5 typer problemer: 1. Fremmedgjorte indbyggere Masseturisme kan medføre stigende husleje, støj, ændrede kvarterer, der mister deres lokale kolorit. 2. Forringet turistoplevelse Det forringer oplevelsen af f.eks. en attraktion, hvis turisterne må stå i lange køer. 3. Overbelastet infrastruktur Presset fra mange besøgende kan tynge byer. Nogle steder på Filippinerne oplever man mangel på vand og strømnedbrud som følge af masseturismen. Veje, broer og lufthavne kan også være overbelastede. 4. Skadet natur Mange mennesker samlet på et sted kan slide på det naturlige miljø, forurene og skabe et overforbrug på naturressourcer som vand og træ. Det kan også skade dyrelivet. 5. Truet kulturarv Masseturismen kan true en destinations »åndelige og fysiske integritet«. F.eks. er Den Kinesiske Mur samt Angkor Wat i Cambodja blevet overmalet med grafitti. Kilde: ’Coping with success: Managing overcrowdning in tourism destinations’ Vis mere

Turismen vokser voldsomt

Et fokus på masseturismens konsekvenser er også relevant i et større perspektiv, for den udvikler sig i hastigt tempo. FN's turismeorganisation, UNWTO, forudser, at antallet af turister på verdensplan vil gå fra godt 1,2 milliarder i 2015 til 1,6 milliarder i 2030 – altså en stigning på 33 procent på blot 15 år.

Et af problemerne er, at turister klumper sig sammen på nogle destinationer. Det påpeger topchefen for WTTC, Gloria Guevara, i forbindelse med udgivelsen af rapporten.

»»Verdens 20 største destinationer vil se flere ankomster i 2020 end resten af verden til sammen. De destinationer, hvor den voksende turisme opfattes negativt, har hver deres særlige problemer og udfordringer, men en fælles faktor er, at der er brug for langsigtet planlægning og ikke kortsigtede brandslukningsløsninger«.

En række byer skal se sig for, hvis ikke de vil ende som en ny Venedig, der anses som skræmmeeksempel på, hvor galt det kan gå, hvis turismen ikke styres. På 30 år er indbyggertallet reduceret med 50 procent, og lokale flytter fortsat fra byen for at blive fri for turisterne. Fænomenet er døbt ’Ven-exodus’.

Det gælder byer som Lissabon, Prag, Rom og Dubrovnik, der viser tegn på, at masseturismen volder problemer.

En mio. turister i Dubrovniks gamle bydel

For Prags vedkommende kan tætheden af turister i byen skabe problemer, ligesom de har tendens til at komme på samme tid af året. Bagsiden af medaljen kan være, at byens historiske attraktioner tager skade. Rapporten må også skabe panderynker i Dubrovnik, for her er der tegn på, at turismen giver problemer på mange områder, herunder de lokales holdning til turisterne og koncentrationen af besøgende i visse bydele.