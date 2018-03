Østrigsk by er Europas kulturelle smørklat

Så nu er der eksklusive kurhoteller med udsigt over Bodensøen, hvor man tilbyder alle former for oplevelser, som ud over kultur også består af skiløb, vandreture og maratonløb.

Nok kan være nok

I mellemtiden har den forsmåede Don José fået nok af Carmen og hendes nye højtråbende bejler. Så da han ikke kan få sin elskede, skal ingen andre have hende. Han holder den sprællende kvinde fast med hovedet under vand, indtil hun ligger helt stille og duver i vandkanten. Der går et gys gennem publikum på klapsæderne.

KURHOTEL. Langs kysten ligger det mondæne Kaiser Strand Hotel, som husede hovedrige englændere. Og oppe ad skråningerne finder man kurhoteller med wellness og søkig til Europas 4. største ferskvandsreservoir.

Som bagefter kan tage hjem på deres dyre hoteller på søbredden og tænke over, at der var engang, hvor to store pramme og en lillebitte smule Nachtmusikkunne gøre jobbet.