USA-ferien bliver forringet af politisk pengestrid Frihedsgudinden var lukket i weekenden, men New York bruger selv penge på at holde monumentet åbent. Mange nationalparker har forringet service.

USA-rejsen risikerer at blive fattigere på nogle af de vante oplevelser, hvis den foregår lige nu. Det skyldes den delvise nedlukning af det amerikanske regeringsapparat, der trådte i kraft i weekenden.

Det politiske system kan ikke komme til enighed om finansieringen af driften af den amerikanske stat. Det har udløst det såkaldte shutdown, der betyder, at mange statslige embedsmænd er sendt hjem fra arbejde på ubestemt tid.

Lørdag ramte det Frihedsgudinden og Ellis Island i New York, som begge er nationalparker, og derfor manglede der penge til personalet. Turister kunne dermed ikke få adgang. Men guvernøren for New York State, Andrew M. Cuomo, besluttede søndag, at staten vil betale 65.000 dollars (ca. 395.000 kroner) om dagen for at sikre adgangen til de to monumenter, så længe nedlukningen er i kraft. Det skriver New York Times.

USA-rejsende skal ikke være nervøse for flytrafikken. Den fortsætter uændret. Der er statsligt ansat personale i lufthavnene, men de vil fortsat være på arbejde – også i sikkerhedskontrollen.

Et besøg i USA vil for de flestes vedkommende kræve, at man ansøger om rejsetilladelse i Esta-programmet. Det kører uforstyrret videre, skriver avisen The Independent. Programmet er selvfinansieret via de 14 dollars (ca. 100 kroner), man betaler for ansøgningen.

Behandling af ansøgninger om visum til længere ophold og visse former for forretningsrejser, er derimod stoppet.

Svært at få overblik

Det kan være svært at danne sig overblik over nedlukningens konsekvenser, f.eks. i nationalparker. Parkernes hjemmesider bliver ikke opdateret, så derfor mister gæster værdifulde oplysninger om vejrforhold.

I Yellowstone nationalpark må de besøgende klare sig uden den normale assistance fra parkens personale. Foto: Matthew Brown/AP

Det ser ud til, at mange af parkerne fortsat er åbne, men man skal ikke regne med at finde personale i parkernes besøgscentre. Disse områder er nogle steder aflåst med bomme og hængelåse, og det kan betyde, at gæster heller ikke har adgang til toiletter, souvenirbutikker og spisesteder. Der er heller ikke personale til at fjerne affald.

I Californien er nationalparken Yosemite et populært udflugtsmål. Der er kun adgang til den vestlige del på denne årstid. Den østlige del, der fører over Tioga-passet, er lukket af sne. Det sker hver vinter, og har ikke noget med regeringskrise at gøre.

Los Angeles Times skriver, at Yosemite parken er åben, men at der ikke er ansatte til at møde gæsterne ved indgangene.

Generelt vil der i parkerne ikke være personale, der kan komme til assistance, hvis man får problemer i det undertiden uvejsomme terræn, hvor der kan være dårlig eller ingen mobildækning.

I weekenden forlød det, at de ekstremt populære Smithsonian-museer ville være lukket fra mandag. Men der var adgang for gæster i dag. En anden folkekær attraktion, Smithsonian’s National Zoo, holder indtil videre også åbent som normalt. Denne zoo har pandaer, og de kan følges på et webcam døgnet rundt. Haven har fundet penge fra sidste års budget, som bruges til at holde kameraerne kørende. Der kan dog blive slukket for dem når som helst, hvis pengene slipper op.

Krigsmonumenter blev afspærret

USA oplevede sin seneste nedlukning i 2013. Det var under præsident Obama, og dengang blev det besluttet at opsætte fysiske barrierer ved flere krigsmonumenter i Washington, D.C., bl.a. Vietnam Veterans War Memorial.

Krigsveteraner var dengang stærkt oprørte over, at de ikke kunne komme og vise respekt for deres faldne kammerater. Denne gang ser det ud til, at der vil være adgang til monumenterne.