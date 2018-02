Tag med Lasse Jensen på en tidsrejse tilbage til 1968

»Jeg husker 1960’erne for to ting: For det første en gryende skepsis og et oprør, som kulminerer i 1968-69, og for det andet en vild vækst. Vi blev rigere og rigere i det tiår, eksempelvis var der 60.000 registrerede tv-seere i 1960 og 1,2 millioner i 1970. En tilsvarende vækst kan man måske knap så voldsomt se med biler og parcelhuse. Samtidig med at næsten alle får det bedre, får den unge generation tid og lyst til at gøre oprør. Et oprør, hvis resultater bl.a. ses på universiteterne«.

68-generationen kommer i 1970’erne og 1980’erne til at administrere Danmark, og de seneste 16-17 års værdipolitiske diskussion har været et opgør med 1968, og 68’er er pludselig blevet et skældsord, mener Lasse Jensen.

Konstant rejselyst

50 år senere er Lasse Jensen ikke i tvivl om, at tresserne – og turen til Paris i 1968 – var medvirkende til hans konstante rejselyst.

»I 1970’erne og 1980’erne boede jeg nærmest i et fly, og det er måske derfor, at jeg de sidste mange år har elsket togrejser. Jeg har rejst med tog til Paris, tværs over USA, ned gennem Vietnam og i dagevis gennem Canada. Man møder sjove folk og får sjælen med i et tog«, tilføjer Lasse Jensen på en mail fra lyntoget mellem Kolding og København.