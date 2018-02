7 vigtige ting, du bør huske inden årets skiferie Danskernes elskede skiferie skal helst forløbe uden ulykke og andre problemer. Her er en række gode råd.

FOR ABONNENTER

Det er meget muligt, at du er så vildt et alpintalent eller så forsigtig en skiløbermus, at du aldrig falder og kommer til skade på skiferien. Og derfor har du selvfølgelig ikke brug for en rejseforsikring. Men det ville være så ærgerligt at ligge der i sneen med et knæ, der ligner noget, der har fået intimmassage af fire Satudarah-rockere, mens der er udsigt til en regning i 100.000-kroners klassen, fordi du skal fragtes hjem i privatfly uden at være dækket af en forsikring. Vi kan ikke understrege det nok: Køb nu den rejseforsikring. Hvert år tager rundt regnet 500.000 danskere på skiferie. Cirka 5.000 menes at komme til skade, nogle af dem ret slemt. Og det er aldrig til at vide, om det nu skulle blive dig.

Pyha, du har heldigvis en rejseforsikring. Så punkt 1 herover gælder ikke dig. Men er du sikker på dækningen? Der er sket meget i forhold til, hvordan rejseforsikringer dækker en skirejse siden 2014, hvor danskere på rejse i EU-lande ikke længere har været dækket af det velkendte gule sygesikringskort. I dag er man dækket af sygesikringen i det land, man rejser i, via det blå sygesikringskort (se punkt 3). Ændringen fra det gule til det blå kort fik forsikringsselskaberne til at kigge deres produkter igennem og i nogle tilfælde ændre på forholdene for dem, der rejser på skiferie. Det er derfor en god idé at ringe til dit forsikringsselskab og forhøre dig om, hvordan du er dækket på skiferie.

Som skrevet herover: Siden 1. august 2014 har det klassiske gule sygesikringskort været erstattet af det blå kort, der sikrer dig behandling af sygesikringen i det land, du rejser i. Du risikerer derfor at skulle stå for en del af betalingen til eksempelvis behandling eller medicin. Så skaf det blå kort hos din kommune. Vær dog opmærksom på, at hvis du kommer til skade eller bliver syg på rejsen i de nordiske lande – Finland, Island, Norge eller Sverige – gælder en særlig nordisk aftale, hvor du kan nøjes med at vise det gule kort, hvis det bliver nødvendigt med lægehjælp. Det er vigtigt at vide, at det blå kort ikke dækker en eventuel alvorlig skiskade, der kræver hjemtransport. Her gælder kun en privat rejseforsikring.

De hvide pister er ikke bare lovløst land, hvor du kan gøre, hvad du vil. Der er regler – endda klare regler – som du bør kende. Og følge. Så læs op på de 10 FIS-regler – se dem i boksen her til højre. Er du så uheldig at være impliceret i et uheld på ski, der afstedkommer et retsligt efterspil, er det de 10 FIS-regler, der betragtes som den juridiske lovgivning, og som der dømmes efter.