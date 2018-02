Sådan kommer du til Sicilien

Fly: En flybillet fra København til Catania koster ca. 3.000 kr. afhængigt af tidspunkt på året. Catania ligger ca. 50 km fra Taormina.

Find vej: De fire landsbyer ligger på Siciliens østkyst. Der er 5-10 km kørsel fra kysten til de enkelte landsbyer. Find SS114, kystvejen mellem de to større byer Taormina og Messina. Skiltningen er god, og det er let at finde frem. Hver by har sin unikke smukke opstigning med små hårnålesving og en udsigt, der bliver bedre og bedre. Kør forsigtigt og ikke som de lokale, der kender vejen bedre, end du gør.

Rejsetidspunkt: Maj til september.

