Alternativt skisted: Den ukendte alpetop ved Middelhavet Isola 2000, en times kørsel fra Nice, har ikke samme klasse som de klassiske franske skisportssteder. Alligevel er stedet attraktivt for både begyndere og øvede. Nogle dage på pisterne kan nemt kombineres med en ferie på Middelhavskysten.

Bilens termometer viser 21 grader – plusgrader – da de første huse i landsbyen Isola viser sig. Den 70 kilometer lange køretur fra Nice ved Middelhavet har taget en time, og vi har allerede kørt ad snoede bjergveje et godt stykke tid, da vi begynder den sidste små 20 kilometer lange klatretur op til skisportsstedet Isola 2000.

I det fjerne har vi længe kunnet se sneen på toppen af bjergene gennem frontruden, men forsommervarmen, da vi stod ud af flyveren i Nice, smagte ikke ligefrem af skiferie. Men Alpes-Maritimes, som bjergene tæt på Nice hedder, byder normalt på skiføre fra december til april, også selv om sommervarmen – efter danske forhold – i marts har indfundet sig langs den azurblå middelhavskyst og i dalene.

Fakta om Isola Fly: SAS og Norwegian har direkte fly fra København til Nice. Du kan leje bil eller tage en bus fra lufthavnen op til skiområdet. Prisen: Et fem dages ophold kostede 7.500 kroner, for 2 voksne for fem overnatninger inklusive morgenmad, skileje i fire dage (støvler havde vi selv med) og to firdages liftkort. Dertil kom frokost i terrænet og aftensmad, hvor der er mange muligheder for at vælge prisniveau. Vis mere

Fra landsbyen Isola skal vi gennem et utal af serpentinesving, så dukker der en hvid tunge med skiløbere op i den grønne skov. Og da vi nærmer os 2.000 meters højde, bliver landskabet til et snelandskab.

Sne og solferie i et

Der er noget fuldkommen urealistisk ved at stå på hotellets terrasse med en metertyk vold af sne foran sig med udsigt til stribevis af pister befolket af tændstikmænd på ski, mens et tjek på armbåndsuret viser, at det er mindre end tre timer siden, vi forlod flyveren med jakken over armen.

»Det er typisk folk, der bor i Nice eller et andet sted ved kysten, som tager på ski heroppe. Der er også folk, som gæster Nice-området i en eller anden anledning, som benytter lejligheden til at få lidt tid på ski. Det kan lade sig gøre at komme herop bare for en enkelt dag, men typisk er gæsterne her to, tre eller fire dage«, fortæller Frederic Collot, der ejer hotel Druos med 39 værelser, hvor nogle er mere moderne end andre for at udtrykke det diplomatisk.

»Der er selvsagt mange franskmænd, der bor i området, som står på ski her, men ellers kommer der mange englændere, belgiere og hollændere. Nogle af dem bor her i området, og så har de nogle gæster, som de skal foretage sig noget med«, siger Frederic Collot, der oplyser, at der også kommer skandinaver og tyskere i Isola, men der er lidt længere mellem dem.

Foto: Thomas Flensburg En bred let skrånende boulevard løber tværs gennem området, så det er muligt at løbe på ski lige til hotellerne. Men man skal holde øje med gående, hunde og trækliften på tværs.

På en restaurant møder vi for eksempel et britisk par, der er bosat i Nice og har besøg af hans bror og svigerinde. De benytter lejligheden til en weekend på ski. Og på hotellets terrasse møder vi et svensk par, som bor og arbejder i Provence og lige snupper en overnatning og et par dage på ski.

Frederic Collot driver hotel Druos med sin hustru og skaber en hyggelig atmosfære i hotellet, som ligger i et bygningskompleks, der ellers er støvsuget for charme. Det er nærmest en variant af Høje Gladsaxe placeret i Alperne.

Skiløb til flere dage

På bjergsiderne omkring bygningskomplekset snor 120 kilometer pister sig fordelt på 43 nedfarter, hvoraf nogle er temmelig lange. Der gemmer sig altså et pænt stort skiområde under 100 kilometer fra Nice. Blot fire nedfarter er sorte, og da pisterne ovenikøbet som hovedregel er brede, så er sværhedsgraden i terrænet til at overskue, men der var skiløb nok til de fire dage, hvor vi holdt ferie i Isola 2000.

Det kan lade sig gøre at komme herop bare for en enkelt dag Frederic Collot, hotelejer

Frederic Collot viser et sort-hvidt foto, som hænger på væggen ved siden af receptionen. Det lille kapel, der ligger et par hundrede meter fra hotellets terrasse, er det eneste genkendelige bortset fra bjergenes profiler. Ellers er nogle lader til opbevaring af hø de eneste bygninger på fotografiet.

Fotografiet er taget en gang i 1960’erne, hvor ’gryden’ mellem bjergene blev brugt til græssende køer om sommeren. Ideen til et skiresort blev undfanget af en britisk eksofficer og olympisk skiløber, Peter Boumphrey, som havde kigget på et kort over Frankrigs sydlige alper og fundet plateauet i 2.000 meters højde med tilpas stejle bjerge omkring.