Læserne fotograferer: Et vildt vinterlandskab, en cigarfan og en Tyrannosaurus Rex i en skov

»Det gik jo skidegodt. Jeg kunne mærke hvor stor opbakningen var fra publikum, så jeg troede på det hele vejen igennem«, sagde en glad, men afdæmpet vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2018 en lille halv time efter den rødskæggede havde fået overrakt trofæet på scenen i Gigantium i Aalborg.

»Det er især fordi vi stiller op med et nummer, der bare hænger perfekt sammen musikalsk og visuelt«, mente den 32-årige far til to fra Viborg, der er uddannet fra Aarhus Universitet i dramaturgi og musikvidenskab og musikalsk primært har udfoldet sig på baggrund i musicalscenerne i provinsen og som forsanger i partybandet Hair Metal Heroes.

»Sangen er en god fortælling om noget der er oppe i tiden: Vikingerne og vores egen historie«, lød det fra den drabeligt udseende, men usædvanligt stille og rolige vinder af den tv-transmitterede popkonkurrence.

»Nu glæder jeg mig bare til at få lidt og ro og sætte mig ned og drikke en øl med dem fra holdet«, sagde Rasmussen, der også hedder Jonas, over for den ivrige forsamling af pressefolk, bloggere og fotografer i alle formater, der omringede ham i den nordjyske multihals presserum umiddelbart efter showet.