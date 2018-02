Gode sneforhold giver færre alvorlige skader Nu ringer danskerne hjem med ødelagte knæ og brækkede lemmer.

Vrid i knæ, skader i skuldre og brækkede kraveben.

Lige nu suser mange danskere ned ad pisterne på de europæiske skisportsområder, og dermed er det traditionen tro også nu, telefonerne kimer på alarmcentralerne. Hos SOS International ligger henvendelserne fra tilskadekomne cirka 15 procent over samme tidspunkt tidligere år, vurderer divisionsdirektør Karin Tranberg.

Det kan skyldes, at sneforholdene på de europæiske skisportsområder er exceptionelt gode, hvilket har fået flere til at tage af sted. Til gengæld er der modsat tidligere år endnu ikke rapporteret om alvorlige skader.

»Sidste år var der virkelig dårlig sne på mange skisportssteder, og vi kunne se på skaderne, at folk for eksempel slog sig på blottede klipper, sten og tung sne og fik alvorlige hovedskader. God sne giver mere smidigt skiløb, og man falder ikke så hårdt«, siger Karin Tranberg.

Vi kunne se på skaderne, at folk for eksempel slog sig på blottede klipper, sten og tung sne og fik alvorlige hovedskader. Karin Tranberg, SOS International

Samme tendens bekræfter Falck Global Assistance, der er alarmcentral for cirka halvdelen af de danske forsikringsselskaber. Ifølge Sune Jens Pedersen, der er head of assistance, modtager alarmcentralen cirka 250 opkald om dagen i øjeblikket. I lighed med SOS International har der modsat sidste år ikke været anmeldelser om potentielt livstruende skader. Det er ikke til at sige med sikkerhed, at der er en direkte sammenhæng mellem god sne – det vil sige masser af natursne – og færre alvorlige skader. Men:

»Der er ingen tvivl om, at hvis der er gode sneforhold, slår man sig mindre, hvis man falder«, siger Sune Jens Pedersen.

Uheld på første tur

Sekretariatsleder i Den Danske Skiskole, Anders Olesen, kan godt forestille sig en sammenhæng mellem sneforhold og skadesgrad.

3 gode råd Træthed: Det er vigtigt ikke at være for træt, når skiene spændes på. Er man træt, kommer skaderne lettere. Husk hovedet: Fornuftig adfærd kan hindre mange ulykker. Undervisning: Skiskole er en god investering. Teknikken forbedres, og det hjælper til, at man bliver mere sikker på ski. Kilde: SOS International

»God sne giver mere kontrol over skiene. Det er nemmere at køre og bremse i, fordi kanten på skiene står bedre fast, modsat når det er iset, hvor skiene glider mere. Så jeg kan godt forestille mig, at gode forhold spiller ind på omfanget af skader«, siger Anders Olesen.

God sne giver mere kontrol over skiene. Det er nemmere at køre og bremse i, fordi kanten på skiene står bedre fast, modsat når det er iset, hvor skiene glider mere. Anders Olesen, Den Danske Skiskole

SOS International har i år fået opkald fra danskere, som er kommet til skade på førstedagen af deres skiferie – endda også på første tur ned ad bakken. Derfor råder Karin Tranberg til, at man dobbelttjekker, om bindingerne på skiene er indstillet rigtigt, så de hverken er for løse eller for stramme.

Anders Olesens bedste råd er, at man får tjekket sit udstyr i en butik.

»Lad være med at hoppe i lånte ski, uden at bindingerne er indstillet. De skal både indstilles efter vægt og efter, hvor dygtig en skiløber man er. Det bedste er at få en ekspert til det«.

De mest almindelige skader hos kvinder er ifølge Falck Global Assistance vrid og forstuvninger i knæ. Den slags skader er også typiske hos mændene, der dog også er i overtal, når det kommer til typiske fartskader som hjernerystelse, brækkede ribben og brud på håndled.