50 år efter ungdomsoprøret: 1968 gjorde Ulla Terkelsen til en rigtig globetrotter

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Fodgængerfeltet på Abbey Road besøges af mange Beatles fans.

»Popstjerner tog til Katmandu i Nepal, men det gjorde almindelige studerende også. I London fik jeg masser af venner, som var født og opvokset i kolonierne. For dem var det helt naturligt at sætte sig ind i en gammel Vauxhall og køre østpå. At tage til London var som at tage til The World mere end nogen anden by i Europa, og sådan er det stadigvæk«.

For Ulla Terkelsen var det en stor inspiration, at veninder som Claire og Barbara fortalte om rejser til henholdsvis Katmandu og Teheran. Fortællingerne var med til at fremme rejselysten i Ulla Terkelsen og gøre hende til den globetrotter, vi alle kender.

Excentrikere og tosser

I ferier rejser Ulla Terkelsen med venner, for hendes livsledsager, chefredaktør og diplomat Jørgen Grunnet, er død, og sønnen, Nicholas, har sin egen familie.

Foto: Edmond Terakopian/AP Hyde Park er ikke alene hjemsted for rockkoncerter, men også som her World Naked Bike Ride Day.

»Jeg har to vennegrupper – ’De Anonyme Excentrikere’ og ’Tossegruppen’ – som jeg tager på ferie med. ’Excentrikerne’ tager til eksotiske steder som Moldova og Ukraine. Det er en gruppe rejsefæller, der interesserer sig meget for det østlige Europa, så vi rejser til destinationer, hvor man normalt ikke ville tage hen. Senest har vi været i Odessa ved Sortehavet, og til efteråret bliver det Trieste, som tidligere var en østrig-ungarsk havneby«.