Hoteltjek: Perfekt beliggenhed midt i vinens hovedstad L’Hôtel Particulier ligger midt i den franske by Bordeaux' hjerte Saint-Pierre og tæt på de fleste attraktioner.

En smilende Florence tager imod os i receptionen på L’Hôtel Particulier i den franske by Bordeaux og siger, at hun har en glædelig nyhed til os: Fordi vi har booket direkte på hotellets hjemmeside, er vi opgraderet til hotellets suite.

L’Hôtel Particulier L’Hôtel Particulier ligger på 44 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux, Frankrig www.lhotel-particulier.com Godt Venligt personale Fin beliggenhed Dejlig morgenmad Skidt Dårlig elevator Ingen parkering

I den 65 kvadratmeter store Saint-Emilion-suite kan vi næsten blive væk for hinanden, eftersom den er på størrelse med en standardlejlighed hjemme på Østerbro i København.

Foto: Poul Husted L’Hôtel Particulier syner ikke af meget udefra, men indenfor er der et hyggeligt overnatningssted.

L’Hôtel Particulier syner ikke af meget udefra, men indenfor er der et hyggeligt overnatningssted. Foto: Poul Husted

Først træder vi ind i et kombineret kontor og gang, hvor der står kapselkaffemaskine. Herfra går der døre til en udestue med bord og lænestole og selve soveværelset med dobbeltseng, pejs, to lænestole og et lille sofabord.

Det store badeværelse har en stor brusekabine og et dobbeltbadekar, sidstnævnte bliver dog ikke afprøvet.

Foto: Poul Husted Gårdhaven på L’Hôtel Particulier holder trafiklarmen ude og er et godt sted til et glas vin i sommervarmen.

Gårdhaven på L’Hôtel Particulier holder trafiklarmen ude og er et godt sted til et glas vin i sommervarmen. Foto: Poul Husted

Beliggenhed: L’Hôtel Particulier ligger perfekt i Bordeaux’ historiske hjerte, Saint-Pierre, ikke langt fra rådhuset, domkirken Saint-André, Grand Théâtre, Place de la Bourse med børsbygningen og byens shoppingkvarter.

Her er masser af små hyggelige bistroer og velassorterede vinbarer.

Byen kalder sig for vinens hovedstad, og Bordeaux-området anses for at være verdens største producent af kvalitetsvine. 13.000 vingårde og -slotte producerer årligt omkring 900 millioner flasker, og det bærer byen præg af.

Indretning: Hotellet har fem værelser, som alle er opkaldt efter vindistrikter. Sammen med fem hotellejligheder omkranser bygningen en hyggelig gårdhave.

Foto: Poul Husted Saint-Emilion suiten er på 65 kvadratmeter og byder på smuk sengekunst.

Saint-Emilion suiten er på 65 kvadratmeter og byder på smuk sengekunst. Foto: Poul Husted

Det er en gammel bygning, og receptionist Florence har gjort os opmærksom på, at hotellets elevator er meget lille og kun har plads til tre personer. Hotelgæsterne skal også huske at lukke elevatorens gitterdør, når de forlader den, ellers virker elevatoren ikke. Gæsterne glemmer det ofte, og da vi kommer tilbage fra en middag på den nærliggende Glouton Le Bistrot, må Deres udsendte løbe op ad trapperne til anden sal, hvor en gæst har glemt at lukke gitterdøren.

I Saint-Emilion-suiten opfordrer et skilt os til at tage skoene af og benytte hotellets slippers for at beskytte de gamle trægulve.

Service og faciliteter: Hjemmelavet og portionsanrettet morgenmad med friskpresset appelsinjuice, et glas med friskskåret pære, æble og ananas efterfulgt af økologisk yoghurt giver en perfekt start på dagen.

Foto: Poul Husted Saint-Emilion suiten er på 65 kvadratmeter og byder på smuk sengekunst.

Saint-Emilion suiten er på 65 kvadratmeter og byder på smuk sengekunst. Foto: Poul Husted

Omeletten med ost og bacon, som kokken tilbereder, mens man venter, kunne dog godt være mere luftig. Selvfølgelig er der masser af friskbagt brød og te og kaffe i alle afskygninger.

Et minus ved den centrale placering i den historiske bydel er, at der ikke er parkering ved hotellet, som dog har en aftale med Clémenceau parkeringskælderen fem minutter væk.

Konklusion: Bookningen hjemmefra gjaldt Haut Médoc-værelset (30 kvadratmeter) til 164 euro (1.220 kroner), men vi blev altså opgraderet til den mere end dobbelt så store suite. Morgenmad koster 15 euro (112 kroner) per person.

Både værelses- og morgenmadspris er yderst rimelige, når man tager service, hotellets standard og centrale beliggenhed i betragtning.