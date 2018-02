’Downton Abbey’ flytter til New York. Gæsterne strømmer til Kostumer, møbler og nips fra den populære tv-serie er på verdensturne. Uvist, om den er på vej til andre byer.

Den populære tv-serie ’Downton Abbey’ er i gang med en verdensturné – ikke på tv-skærmen, men i fysisk form.

Downton Abbey på udstilling ’Downton Abbey’ – The Exhibition. 218 West 57th Street mellem Broadway og 7th Avenue, New York. Entre: 30 dollars (ca. 190 kroner)

Det sker med en udstilling, der for tiden har taget ophold i New York, og tilstrømningen af tilskuere er så stor, at ’Downton Abbey – The Exhibition’ bliver i New York til 2. april. Derefter rykker den store samling af kulisser, møbler, tøj og nipsgenstande formentlig videre, men der forlyder endnu ikke noget om, hvor udstillingen kan være på vej hen.

Man må undvære synet af skuespillerne i serien, når man besøger udstillingen, men der er ting, der fungerer præcist som på tv – det gælder klokken i køkkenet, som blev brugt, når herskabet kaldte på assistance. Det skriver nyhedsmediet ABC7, der har besøgt udstillingen i New York.

Foto: Joseph Nair/AP Der er dækket op i et af de fine rum.

ABC7 skriver også, at butler Carson formentlig ikke ville have brudt sig om de besøgendes optræden. Mange hiver telefonen frem og tager selfier foran de naturtro kulisser. På en skærm kan man opleve butler Carson give instruks i den rette opførsel, hvis man skulle blive inviteret til middag hos familien på Downton Abbey.

Foto: Joseph Nair/AP Kjolefans går ikke forgæves.

Gæster bruger i gennemsnit 2,5 time på udstillingen. Der er mange fans af tv-serien i USA og andre steder, men udstillingsgæster, der ikke har fulgt med i dramaet, vil ikke være helt fortabte.

Foto: Joseph Nair/AP Her holdt tjenestefolkene til.

Undervejs bliver man tilbudt lektioner i engelsk historie fra den periode, hvor ’Downton Abbey’ udspiller sig. Handlingen indledes i 1912 og fortsætter til 1925.

Der blev indspillet i alt 52 episoder fordelt på seks sæsoner. Dermed er det formentlig definitivt slut med fortællingen om herskabet og tjenestefolkene på den store ejendom, der i virkeligheden hedder Highclere Castle. Slottet ligger i det sydlige England.

Forfatteren bag ’Downton Abbey’, Julian Fellows, står bag en ny historisk tv-serie, ’The Gilded Age’, der foregår i New York i 1880’erne. Den bliver sendt af den amerikanske tv-station NBC i 2019, og der er foreløbig aftalt 10 afsnit.