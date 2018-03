Fyldte fly og nye ruter giver jysk lufthavn rekordoverskud Billund Lufthavn havde i 2017 et overskud på 63,3 millioner kroner - det er det højeste nogensinde.

Nye flyruter og en våd sommer, der fik flere til at rejse mod varmere himmelstrøg, har forgyldt Billund Lufthavn med det største overskud nogensinde.

Årets overskud lød på 63,3 millioner kroner, viser et udsnit af selskabets regnskab, der er fremlagt onsdag. Det er en stigning på 7,8 procent fra året før.

Administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen er meget tilfreds med resultatet.

»Jeg er utrolig godt tilfreds med året, der er gået«.

»Det er økonomisk resultat, der er kommet af, at der har været en passagervækst på 9,2 procent og en fremgang i vores luftfragt på 8,9 procent, siger han.

Sidste år fløj 283.000 flere passagerer end året før fra Billund Lufthavn.

Kjeld Zacho Jørgensen mener, at passagervæksten skyldes, at den økonomisk situation i Danmark er forbedret - samt at vejret i sommer var regnfyldt.

»Økonomien både i virksomhederne og husstandene er bedre, end de har været i en hel del år, og så rejser man mere«.

»Og så havde vi jo desværre en sommer i 2017, som var forholdsvis regnfuld, så jeg tror, at folk har sukket efter sol, sommer og strand. Derfor så vi rigtig mange rejsende i sommermånederne«, forklarer han.

Han vurderer, at de kommende år ligeledes ser lyse ud for lufthavnen.

»Vi kan allerede se ind i 2018 og 2019, at der kommer nye destinationer og ruter, som indikerer, at vi får mere vækst«, siger direktøren.

Billund Lufthavn nåede i 2017 en nettoomsætning på 773 millioner kroner. Året før var resultatet 714,1 millioner kroner.

Det fulde regnskab fremlægges til godkendelse for bestyrelsen 14. maj.

ritzau