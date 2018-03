Forbrugerrådet Tænk: »Du har krav på erstatning fra flyselskabet, hvis din bagage er forsinket« Selv om du ikke har tegnet en rejseforsikring til ferien, har du stadig ret til at få dækket udgifter ved forsinket bagage.

D u venter og venter. Men din bagage kommer ikke på båndet. Hurtigt melder tvivlen sig, om du nu fik tegnet en rejseforsikring inden afrejse, der kan dække udgifter til fornødenheder.

Men uanset om du har en rejseforsikring eller ej, har du krav på erstatning. Det er nemlig flyselskabet, der skal dække udgifterne, hvis du er så uheldig, at din bagage er forsinket på rejsen.

Dog henviser nogle selskaber til egen rejseforsikring, når det kommer til at få dækket udgifter.

Rejseselskabet TUI forklarer en kunde i en tråd på Facebook, at det er kundens egen rejseforsikring, der skal dække udgifterne ved en forsinket kuffert. Men den går ikke.

»Flyselskabet skal erstatte udgifterne ved forsinket bagage på rejsen. Selv om du ikke har en rejseforsikring, har du stadig krav på erstatning for fornødne udgifter fra flyselskabet«, fastslår Vibeke Myrtue Jensen, transportpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Gode råd Sådan gør du, når bagagen er forsinket Husk at gemme den kupon, du får udleveret ved bagagens indcheckning. Den fungerer som dokumentation for, at din bagage er indleveret til flyselskabet. Bliver din bagage forsinket, skal du straks henvende dig til flyselskabet og udfylde en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Gem kvitteringer på det, du har købt. Undgå at købe dyre mærkevarer. Krav om erstatning skal ske senest 21 dage efter, du har fået din bagage tilbage. Det skal altid ske skriftligt. Der er ikke et minimum for, hvad flyselskabet skal dække. Flyselskabet kan dække op til 10.000 kroner. Vis mere

Hos TUI erkender man da også fejlen i rådgivningen på Facebook.

»Det er en fejl fra TUI's side af. Det beklager vi«, siger pressechef i TUI, Christian Grandjean.

Han forklarer, at kunderne som regel modtager kompensation for hver dag, kufferten er forsinket.

»Kompensationen er typisk i størrelsesordenen 250 kroner per dag per kuffert«, siger han.

Lidt af en gråzone

Lars Arent, leder i Forbruger Europa, tvivler på, om forbrugeren overhovedet er klar over sin ret til at få dækket udgifter, hvis man ikke har en rejseforsikring.

»Jeg tror, at folk i sådan en situation ofte ikke har det store overskud og overblik. Så går man bare ud og køber de ting, man skal bruge uden at tænke på, at man faktisk kan få det dækket«.

Det står da heller ikke helt klart, hvor meget flyselskabet skal dække. Og der findes ikke et minimum for, hvad forbrugeren kan forlange.

Lars Arent råder dog folk til ikke at købe for dyrt, men han mener alligevel, at der er nogle fornødenheder, man som kunde kan forvente at få dækket.

»Er du taget til Norge for at vandre, må du godt købe et par vandrestøvler, så du kan fortsætte rejsen uden større problemer. Det samme gælder et jakkesæt, hvis du er rejst til et møde. Og på en solferie gælder det fornødenheder som for eksempel et par shorts, en T-shirt, tandbørste og shampoo«.

Nogle selskaber giver kompensation ud fra, hvor længe bagagen er forsinket - for eksempel 25 euro efter 8 timers forsinkelse. Men ifølge Lars Arent er det problematisk med de præcise priser.

»En forretningsrejsende, der får stukket 25 euro i hånden til et nyt jakkesæt, vil nok ikke stille sig tilfreds med det. Derfor er det svært med præcise priser«, siger han.