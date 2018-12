Vabler, vandfald og vildfarelse: Vejen til Ecuadors azurblå vulkankrater er smuk men hård

Op, op, op. Mine lår sitrer, og jeg hiver efter vejret i de høje Andesbjerge.

»Ti skridt mere«, fortæller jeg mig selv igen og igen, indtil jeg har snydt mit godtroende jeg de sidste hundrede meter til toppen af den udslukte vulkan.

Udsigten stjæler et øjeblik det sidste af mit hvæsende åndedrag. Bunden af vulkankrateret er fyldt med vand 300 meter under os i en farve, som jeg ikke anede, at en sø kunne have.

»Det har næsten samme nuance som et flaskeskår, der er skyllet op på stranden«, siger min kammerat som det første.

Jeg nikker. Mine ben ryster af den lange vandretur op, men lige nu kan jeg kun mærke adrenalinen, som pumper rundt i kroppen. Vi gjorde det.

FAKTA Sådan kommer du på vandretur Fly: KLM flyver fra København til Amsterdam og derefter direkte til Quito, hovedstaden i Ecuador. Turen tager ca. 16 timer, en returbillet koster ca. 7.500 kr. Bus: Fra Quito kører bus til Latacunga. Busserne går regelmæssigt, tager 2 timer og koster ca. 50 kr. Optakt til vandringen: I Latacunga kan bagagen opbevares sikkert på vandrerhjemmet Tiana, og derefter kan man tage en ny bus til landsbyen Sigchos, hvor man kan starte på vandreturen. Busserne går ca. 3 gange dagligt, tager 3 timer og koster ca. 40 kr. Overnatning: På vandreruten kan man vente med at bestille et værelse/seng, til man kommer frem til den landsby, hvor man skal overnatte. Der er flere vandrerhjem at vælge mellem i de forskellige landsbyer, men fælles for dem er, at de oftest tilbyder en pakkeløsning med middag og morgenmad samt mulighed for at få en madpakke til næste dags vandretur. Det koster cirka 150 pr. nat pr. person. Medbring: Varmt tøj og klipklapper eller varme strømper at stikke de trætte fødder i om aftenen. Vis mere

Tre dage tidligere startede vi i Latacunga, en lille by i det nordlige Ecuador, hvor en taxachauffør lovede os tre ting. For det første, at turen ville blive smuk. For det andet, at det ville blive hårdt. Og for det tredje, at vi ville fare vild. Han fik ret i alle tre påstande.

Selv om man er langt fra de større byer, indkøbsmuligheder og restauranter, er det stadig muligt at tage til gudstjeneste i de små landsbyer. Foto: Andrew Glazkov

Dag 1: Lasten er ladet med levende dyr og utydelige kort

Fra Sigchos til Isinlivi, 14 kilometer

Fletningerne danser på kvindens ryg, mens hun forsøger at trække et stædigt langhåret får hen mod den ramponerede bus, som vi venter ved. Bussen skal køre os til en af de mere fjerntliggende bjergbyer i Ecuador, Sigchos, hvor vandreturen begynder, men det er markedsdag i Saquisilí, og busturen er blevet sat på pause, mens de lokale handler krydderier, ris og levende dyr.

Halvanden time senere spreder lugten af varmt kød sig i bussen, mens de lokale kvinder med store nederdele og runde hatte sidder med grøntsager på skødet og risposer mellem benene. Vi har hverken købt høns eller korn, ved vores fødder står der i stedet to små rygsække med et ekstra sæt tøj, vand, vabelplaster og en printet vejvisning, som bliver vores livline de næste tre dage.

Vandreturen går gennem små landsbyer, hvor de lokale børn er ivrige efter at sige hej. Foto: Andrew Glazkov

Vi skal vandre 37 kilometer for at nå frem til vores mål – det vulkanske Quilotoa-krater. Papirerne er allerede krøllede, og uklare sort-hvide billeder beskriver sammen med små tekststykker den vandrerute, som vi skal følge for at nå vores destination. Men da vi kommer frem til Sigchos, lærer vi, at ordet ’rutevejledning’ er en overdrivelse, når man skal beskrive vores papirguide.

»Tag til hjørnet af byen og gå ned ad grusstien«, er første instruktion. Efter at have besøgt flere af byens hjørner finder vi endelig den omtalte grusvej, der skal lede os fra den lille landsby ud i bjerglandskabet. Store grønne træer lukker sig over os, og vi bevæger os ad kringlede stier over marker, ned ad bjergsider og over små bække og floder.

Vandreturen er en del af den 200 kilometer lange runde, man kalder Quilotoa Loop, men dette lille udsnit af loopet fra Sigchos til Quilotoa-krateret er det mest kendte og velbevandrede.

Duften bliver sød, når vi passerer blomsterranker, og en lille grøn kolibri stryger forbi os.

»Det her er da meget nemt«, ytrer jeg begejstret til min rejsekammerat, mens vi går ned ad en mindre bakke.

En time senere æder jeg mine ord i mig, da vi kæmper os op ad turens første bakkeside. De næste dage skal vi stige fra de nuværende 2.800 meter for at ende på toppen af vulkanen i 4.000 meters højde over kuperede stier i bjergene.

Da vi lige før solnedgang ankommer til et hostel i den lille by Isinlivi, bliver vores anstrengelser belønnet. I midten af et stort åbent rum knitrer ilden i en åben kamin, som udmattede trekkere har stimlet sammen om med kortspil og bøger.

Vi får plads i en af hotellets luksuriøse hytter, hvor der fra hyttens to balkoner er udsigt over de rullende grønne bjerge og aftentågen, der lægger sig som et tæppe i dalen. Da klokken er lidt over otte, falder vi i søvn til ildens buldren i en åben kamin for enden af sengen.

Dag 2: Når dødsangst kan kureres med numsekuren

Fra Isinlivi to Chugchilan, 12 kilometer



Vandet bruser 3 meter under mig, og jeg bliver svimmel af at kigge for længe på det. Med svedige hænder klamrer jeg mig til den glatte træstamme, der skal fungere som en bro over floden.

»Forpulede Ecuador«, bander jeg, mens jeg kurer på numsen i snegletempo hen over den 20 meter lange træstamme.

»Et lille stykke ad gangen. Sådan ja«, hepper min rejsekammerat.

Jeg har aldrig været så meget irriteret på ham som lige nu, hvor jeg efter at have været faret vild de første tre gange nu også skal konfronteres med en dødsangst, der er blevet vækket i mig over den brusende flod.

Jeg går i stå midt på stammen. Jeg kan ikke få øjnene fra vandet under mig, og sveden på mine håndflader bliver pludselig centrum for alle mine tanker. Jeg må tilbage, ræsonnerer jeg. Men da jeg forsøger at kure baglæns, går det op for mig, at det er endnu mere angstprovokerende end at glide forlæns på træstammen. Jeg rykker mig ikke en centimeter.

»Skal jeg komme og kure på numsen foran dig?«, råber min ven fra den anden side.

Mit desperate blik i øjnene er svar nok, og 10 minutter efter placerer jeg lykkeligt mine vandresko på landjorden.

Regnen hænger tungt i luften, og vi bevæger os ned ad mudrede stier gennem det grønne landskab. En fugleflok blafrer forskrækket op fra træerne, da vi går forbi. Ellers er her helt stille. Brune og hvide klipper knejser op ved siden af os og lukker os inde i smalle passager.